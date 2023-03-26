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Форварда «Лос-Анджелеса» дисквалифицировали на один матч за удар клюшкой в лицо сопернику

Нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Блейка Лизотта дисквалифицировали на один матч за удар клюшкой в лицо защитнику «Виннипег Джетс» Джошу Моррисси, сообщает «твиттер» департамента безопасности игроков НХЛ.

Эпизод случился на 35-й минуте матча, состоявшегося сегодня. Лизотту не понравился удар от Моррисси клюшкой, и хоккеист попытался выяснить отношения, ударив игрока обороны клюшкой по лицу. В игре Лизотт получил пятиминутный штраф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).