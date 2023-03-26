Макдэвид: 70 голов? Нет ничего невозможного, однако результат команды важнее

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил возможность забить 70 голов за сезон и заявил, что успех команды остаётся его главным приоритетом.
«Конечно, нет ничего невозможного. Очевидно, нужен большой рывок, и, конечно, всё возможно. Однако важнее то, как наша команда играет перед плей-офф. Это самое важное, над чем мы работаем весь сезон.
Я не наивен и знаю, что 60 — это большое число, и, конечно же, немногие парни добились такого. И я не настолько наивен, чтобы не знать, где я нахожусь с точки зрения истории и тому подобного. Я всё это знаю. Но это не то, что мне нужно. Нам нужен шанс на победу [в Кубке Стэнли]», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Макдэвид отметился результативной передачей в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) и набрал своё 139-е очко в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Коннор вышел на 25-е место в истории НХЛ по количеству очков в одном сезоне. На счету нападающего «Эдмонтона» в нынешнем регулярном чемпионате теперь 60 голов и 79 результативных передач в 73 матчах.
- 26 марта 2023
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