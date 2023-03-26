Кейн забил 450-й гол в НХЛ. У него 15 сезонов с 20+ шайбами, больше — только у Овечкина

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн в матче с «Флоридой Пантерз» отметился заброшенной шайбой.

Таким образом за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ у 34-летнего форварда стало 1233 (450+783) очка в 1173 матчах.

К тому же, Кейн забросил 20 и более шайб в 15 сезонах. Среди действующих игроков больше сезонов только у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (18). Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (22). Кейн стал третьим уроженцем США в истории лиги с 15 такими сезонами, присоединившись к Майку Модано (16) и Киту Ткачаку (15).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.