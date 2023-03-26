Кейн забил 450-й гол в НХЛ. У него 15 сезонов с 20+ шайбами, больше — только у Овечкина

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн в матче с «Флоридой Пантерз» отметился заброшенной шайбой.
Таким образом за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ у 34-летнего форварда стало 1233 (450+783) очка в 1173 матчах.
К тому же, Кейн забросил 20 и более шайб в 15 сезонах. Среди действующих игроков больше сезонов только у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (18). Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (22). Кейн стал третьим уроженцем США в истории лиги с 15 такими сезонами, присоединившись к Майку Модано (16) и Киту Ткачаку (15).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
- 26 марта 2023
-
23:20
-
23:00
-
22:36
-
22:22
-
21:54
-
21:41
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:32
-
20:16
-
20:00
-
19:42
-
19:23
-
19:09
-
19:00
-
18:42
-
18:27
-
18:21
-
18:12
-
17:49
-
17:34
-
17:19
-
17:05
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:45