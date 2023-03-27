Результативная передача Орлова помогла «Бостону» одержать победу в матче с «Каролиной»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.
Счёт был открыт на пятой минуте матча — отличился Давид Пастрняк, выведя гостей вперёд. Ему ассистировали Чарли Макэвой и Дмитрий Орлов.
Второй период встречи также завершился победой гостей — 2:1 в пользу «Бостона».
В третьей двадцаминутке «Каролина» сумела забить два безответных гола и перевести игру в овертайм.
Овертайм вышел для команд безголевым. В серии буллитов американский нападающий «Бостона» Чарли Койл реализовал попытку, которая стала победной для «Брюинз» — 4:3 в пользу гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Орлов) – 04:43 (5x5) 1:1 Друри (Чатфилд, Гостисбер) – 27:44 (5x5) 1:2 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 29:12 (5x4) 1:3 Лауко (Носек, Грызлик) – 31:46 (5x5) 2:3 Шей (Нечас, Песке) – 41:37 (5x5) 3:3 Ахо (Мартинук, Песке) – 43:44 (5x5) 3:4 Койл – 65:00
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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