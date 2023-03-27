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Результативная передача Орлова помогла «Бостону» одержать победу в матче с «Каролиной»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

Счёт был открыт на пятой минуте матча — отличился Давид Пастрняк, выведя гостей вперёд. Ему ассистировали Чарли Макэвой и Дмитрий Орлов.

Второй период встречи также завершился победой гостей — 2:1 в пользу «Бостона».

В третьей двадцаминутке «Каролина» сумела забить два безответных гола и перевести игру в овертайм.

Овертайм вышел для команд безголевым. В серии буллитов американский нападающий «Бостона» Чарли Койл реализовал попытку, которая стала победной для «Брюинз» — 4:3 в пользу гостей.