Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результативная передача Орлова помогла «Бостону» одержать победу в матче с «Каролиной»

Результативная передача Орлова помогла «Бостону» одержать победу в матче с «Каролиной»
Аудио-версия:
Комментарии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

Счёт был открыт на пятой минуте матча — отличился Давид Пастрняк, выведя гостей вперёд. Ему ассистировали Чарли Макэвой и Дмитрий Орлов.

Второй период встречи также завершился победой гостей — 2:1 в пользу «Бостона».

В третьей двадцаминутке «Каролина» сумела забить два безответных гола и перевести игру в овертайм.

Овертайм вышел для команд безголевым. В серии буллитов американский нападающий «Бостона» Чарли Койл реализовал попытку, которая стала победной для «Брюинз» — 4:3 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Макэвой, Орлов) – 04:43 (5x5)   1:1 Друри (Чатфилд, Гостисбер) – 27:44 (5x5)   1:2 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 29:12 (5x4)   1:3 Лауко (Носек, Грызлик) – 31:46 (5x5)   2:3 Шей (Нечас, Песке) – 41:37 (5x5)   3:3 Ахо (Мартинук, Песке) – 43:44 (5x5)   3:4 Койл – 65:00
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023