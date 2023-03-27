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Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.

На 27-й секунде счёт в матче открыл Виктор Арвидссон. Спустя две минуты преимущество хозяев упрочил Алекс Иафалло. На восьмой минуте периода счёт 3:0 сделал Адриан Кемпе. Спустя 30 секунд размочил счёт Брэндон Саад. На 15-й минуте четвёртую шайбу «Кингз» забросил Виктор Арвидссон. Ещё через две минуты довёл счёт до крупного Тревор Мур.

На четвёртой минуте второго периода вторую шайбу гостей забросил Джастин Фолк. На 17-й минуте периода счёт 5:3 сделал Павел Бучневич. Через полторы минуты сократил отставание до минимума Джордан Кайру.

На пятой минуте третьего периода шестую шайбу хозяев забросил Адриан Кемпе. На девятой минуте периода счёт 6:5 сделал Каспери Капанен с передач Павла Бучневича и Ника Ледди. Через 40 секунд Дрю Даути забил седьмой гол «Лос-Анджелеса» в матче. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил Джордан Кайру.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Арвидссон (Фиала, Дано) – 00:27 (5x5)   2:0 Иафалло (Арвидссон, Дано) – 02:48 (5x4)   3:0 Кемпе (Мур) – 07:34 (4x5)   3:1 Саад (Томас, Бле) – 08:04 (5x4)   4:1 Арвидссон (Дурзи) – 14:30 (5x4)   5:1 Мур (Дано, Дурзи) – 16:22 (5x4)   5:2 Фолк (Питлик) – 23:09 (5x5)   5:3 Бучневич (Бле, Росен) – 36:05 (5x5)   5:4 Кайру (Томас, Фолк) – 37:35 (5x4)   6:4 Кемпе (Гавриков) – 44:37 (5x5)   6:5 Капанен (Бучневич, Ледди) – 48:11 (5x5)   7:5 Даути (Фиала) – 48:50 (5x4)   7:6 Кайру (Шенн, Крюг) – 59:11 (6x5)
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