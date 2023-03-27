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Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.

На 27-й секунде счёт в матче открыл Виктор Арвидссон. Спустя две минуты преимущество хозяев упрочил Алекс Иафалло. На восьмой минуте периода счёт 3:0 сделал Адриан Кемпе. Спустя 30 секунд размочил счёт Брэндон Саад. На 15-й минуте четвёртую шайбу «Кингз» забросил Виктор Арвидссон. Ещё через две минуты довёл счёт до крупного Тревор Мур.

На четвёртой минуте второго периода вторую шайбу гостей забросил Джастин Фолк. На 17-й минуте периода счёт 5:3 сделал Павел Бучневич. Через полторы минуты сократил отставание до минимума Джордан Кайру.

На пятой минуте третьего периода шестую шайбу хозяев забросил Адриан Кемпе. На девятой минуте периода счёт 6:5 сделал Каспери Капанен с передач Павла Бучневича и Ника Ледди. Через 40 секунд Дрю Даути забил седьмой гол «Лос-Анджелеса» в матче. На последней минуте третьего периода окончательный счёт установил Джордан Кайру.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.