«Локомотив» — ЦСКА: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 27 марта, в Ярославле пройдёт шестой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Счёт в серии — 3-2 в пользу армейцев.

Игра начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime.

Напомним, армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте выигрывал 2:0, однако упустил преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА со счётом 6:2. Четвёртая встреча, однако, завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. В пятой игре железнодорожники были сильнее с минимальным счётом 1:0.