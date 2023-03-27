Дрю Даути установил рекорд «Лос-Анджелеса» по победным голам среди защитников
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Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути в матче с «Сент-Луис Блюз» отметился победным голом.
Для 33-летнего игрока обороны эта победная шайба стала 30-й в карьере. По этому показателю канадец обошёл Роба Блейка и стал рекордсменом калифорнийского клуба, сообщает пресс-служба НХЛ.
Также Даути вышел на пятое место по голам подряд среди защитников старше 33 лет. Дрю забивает в третьем матче подряд. Мэтью Шнайдер, Рэй Бурк, Пьер Пилот и Джо Халл забивали по четыре гола.
Всего на счету Даути в текущем сезоне 48 (8+40) очков в 72 сыгранных матчах.
Напомним, на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.
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