Дрю Даути установил рекорд «Лос-Анджелеса» по победным голам среди защитников

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути в матче с «Сент-Луис Блюз» отметился победным голом.

Для 33-летнего игрока обороны эта победная шайба стала 30-й в карьере. По этому показателю канадец обошёл Роба Блейка и стал рекордсменом калифорнийского клуба, сообщает пресс-служба НХЛ.

Также Даути вышел на пятое место по голам подряд среди защитников старше 33 лет. Дрю забивает в третьем матче подряд. Мэтью Шнайдер, Рэй Бурк, Пьер Пилот и Джо Халл забивали по четыре гола.

Всего на счету Даути в текущем сезоне 48 (8+40) очков в 72 сыгранных матчах.

Напомним, на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.