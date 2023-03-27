«Лос-Анджелес» установил клубный рекорд по играм подряд с набранными очками

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.

Этот матч стал для калифорнийского клуба 12-м подряд, в котором он набирает очки, что стало новым клубным рекордом, сообщает официальный «Твиттер» команды. «Кингз» одержали 10 побед и уступили два раза по буллитам.

Также «Лос-Анджелес» продлил домашнюю серию с очками до 13 игр, что стало повторением клубного рекорда сезона-1992/1993.

«Лос-Анджелес» после этой победы набрал 96 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «короли» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз» в ночь на 29 марта в 4:00 мск.