Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лос-Анджелес» установил клубный рекорд по играм подряд с набранными очками

«Лос-Анджелес» установил клубный рекорд по играм подряд с набранными очками
Комментарии

На стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе, США завершился очередной матч регулярного сезона НХЛ. «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу со счётом 7:6 одержали хозяева.

Этот матч стал для калифорнийского клуба 12-м подряд, в котором он набирает очки, что стало новым клубным рекордом, сообщает официальный «Твиттер» команды. «Кингз» одержали 10 побед и уступили два раза по буллитам.

Также «Лос-Анджелес» продлил домашнюю серию с очками до 13 игр, что стало повторением клубного рекорда сезона-1992/1993.

«Лос-Анджелес» после этой победы набрал 96 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «короли» сыграют в гостях с «Калгари Флэймз» в ночь на 29 марта в 4:00 мск.

Материалы по теме
Гол и передача Бучневича не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023