Рябыкин рассказал, что нужно улучшить «Локомотиву» для успеха в серии с ЦСКА

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал игры Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом» и дал свой прогноз на развитие серии.

«В финале Запада примерно такая же ситуация, как и на Востоке: одна команда — СКА — неделю отдыхает, её соперники — ЦСКА и «Локомотив» — рубятся. Одна Конференция повторяет другую.

«Локомотив» уступает по счёту — 2-3, но у команды есть игровой потенциал перевести серию в седьмой матч. Для Ярославля самое главное — улучшить реализацию моментов, которых точно не меньше, чем у ЦСКА. Реализация — это прежде всего мастерство, но ещё и функциональная готовность, плюс никто не отменял фактор везения. Исполнение всегда приходит на мастерстве и свежести, особенно если повезёт (улыбается).

Прогноз на развитие этой серии? Ещё с омских времён ценю седьмые матчи, это особый вид хоккейного искусства. Серия равная, так что пусть ЦСКА и «Локомотив» решат её исход в седьмой встрече.

Седьмые матчи — абсолютно непредсказуемые, особенно в плане психологии. Одних хоккеистов в них трясёт, другие, наоборот, успокаиваются и показывают свой лучший хоккей. Не раз это наблюдали. В седьмых играх вся соль кубкового хоккея», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, сегодня, 27 марта, в Ярославле пройдёт шестой матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:30 мск.