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Кузьменко — второй по числу передач в дебютном сезоне за «Ванкувер» за последние 40 лет

Кузьменко — второй по числу передач в дебютном сезоне за «Ванкувер» за последние 40 лет
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметился двумя результативными передачами и записал на свой счёт 31 ассист в сезоне.

По этому показателю 27-летний форвард стал вторым игроком в истории «косаток», кто набирал 30 и более голевых передач в своём дебютном сезоне за клуб за последние 40 лет, сообщает пресс-служба НХЛ. Лидирует Элиас Петтерссон с 38 ассистами в сезоне-2018/2019.

Всего на счету Кузьменко 66 очков (35+31) в 72 матчах регулярного сезона.

Напомним, на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.

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