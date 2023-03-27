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Петухов: Кудашов должен остаться тренером «Динамо». Слова об отставке – глупость

Петухов: Кудашов должен остаться тренером «Динамо». Слова об отставке – глупость
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Легенда московского «Динамо», олимпийский чемпион Станислав Петухов рассказал о ситуации со своим интервью, котором было опубликовано 19 марта в одном из известных российских СМИ. В нём, в частности были сказаны следующие слова: «В «Динамо» напрашивается смена тренера. После такого сезона это был бы абсолютно логичный шаг».

«К сожалению, мне не дали прочитать моё интервью, поэтому даже не знаю, что там за меня опубликовали. Они должны были дать мне прочитать слова, но этого сделано не было, поэтому не могу отвечать за то, чтобы было написано от моего имени.

Хочу сказать, что Кудашов – это наш динамовский человек. Он успешно выступал за нашу команду как игрок и сейчас многое делает, как тренер, чтобы команда выступала хорошо. Должен ли он оставаться главным тренером? Конечно. Он вдумчивый человек, и те слова – это глупость. Вот такое моё мнение», — сказал Петухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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