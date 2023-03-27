«Легенда нашего хоккея». Илья Воробьёв прокомментировал завершение Кошечкиным карьеры

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал завершение карьеры голкипером Василием Кошечкиным.

«Хочется поздравить Василия с 40-летием и поблагодарить за такую великолепную карьеру, о завершении которой он сегодня объявил. Человек своим трудом и талантом добился всего: дважды выигрывал Кубок Гагарина, становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Дай бог каждому достичь подобных результатов. Василий – лицо и легенда нашего хоккея. Желаю ему всяческих успехов в его дальнейшем пути», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 27 марта, в день своего 40-летия Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры. Василий становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.