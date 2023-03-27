Андрей Назаров поделился воспоминаниями о работе с Василием Кошечкиным в «Северстали»
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал завершение карьеры голкипера Василия Кошечкина и поделился воспоминаниями о работе с вратарём в «Северстали».
«Василий Кошечкин – уникальная для нашего хоккея личность, профессионал и большой чемпион во всех смыслах этого слова. Мне довелось вместе поработать с Василием в «Северстали», где я был главным тренером. С таким вратарём за спиной у защитников всегда спокойствие. Как, кстати, и у тренерского штаба. Хочется пожелать своему доброму товарищу успехов во всех его дальнейших начинаниях, крепкого здоровья и, конечно, поздравить с 40-летием. Хоккеисты уровня Кошечкина украшают КХЛ», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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