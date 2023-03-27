Двукратный обладатель Кубка Гагарина сравнил «Ак Барс» и «Авангард» перед финалом Востока

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом».
«Сильные стороны «Авангарда» и «Ак Барса» по сравнению друг с другом? На первый взгляд мне кажется, что динамика у «Авангарда» получше. Такое ощущение, что команда полегче: хорошо двигаются, очень легко принимают решения.
Что касается сильных сторон «Ак Барса», то, естественно, это терпеливая, опытная, мощная в физическом плане команда. Кроме того, наставник казанцев имеет колоссальный опыт, и он прекрасно понимает, каким аспектам нужно уделить особое внимание в ближайших играх. И он показал в серии с «Адмиралом», что команда может играть терпеливо и на результат.
У «Авангарда» или «Ак Барса» выше потенциал в атаке? Я думаю, что линии нападения равноценны. И у одной, и у другой команды есть исполнители, мастера, есть сыгранные сочетания, поэтому нельзя сказать, кто из них имеет преимущество», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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