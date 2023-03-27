Защитник «Адмирала»: стычка с Радуловым — игровой момент, за вратаря любой стоит стеной

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов подвёл итог серии с «Ак Барсом» и рассказал о потасовке с капитаном казанцев Александром Радуловым, который активно пошёл в борьбу за шайбу за воротами дальневосточников и попал клюшкой по вратарю Никите Серебрякову, после чего на льду завязалась потасовка.
«Думаю, получилась интересная, интенсивная игра. Обе команды хорошо действовали. Понятное дело, что нам надо было отыгрываться и возвращать серию в Казань на седьмой матч, «Ак Барс» наоборот пытался закрыть её.
Не скажу, что первый и третий гол «Ак Барса» были случайными, что им повезло. Мы немного проспали начало матча, получили две шайбы за восемь минут. В целом, потом вошли в игру, но уже не получилось отыграться.
Стычка с Радуловым — это игровой момент. Я был рядом, со спины, видел, как он пошёл плотно в нашего вратаря Никиту Серебрякова. Понятное дело, что за вратаря любой игрок стоит стеной, поэтому так получилось, сцепились.
Впечатления от серии хорошие, положительные, много чего можно занести в резерв, в опыт. Считаю, что серия была достаточно равной — все игры, за исключением последней, заканчивались с разницей в одну шайбу. Это говорит о многом, что против такого серьёзного соперника, как «Ак Барс», мы показывали достойный хоккей. В целом, все молодцы — тренерский штаб, команда. Все бились, сражались, но, да, чего-то немного не хватило.
Феномен «Адмирала» — качественная работа тренерского штаба, самоотдача ребят, выполнение задания и, конечно, команда. У нас хороший коллектив, многое зависит от той жизни, которая происходит внутри команды, она была крепкая, позитивная. Где-то, возможно, не хватило опыта, чтобы пройти «Ак Барс». В целом, считаю, со всеми командами в регулярном чемпионате и плей-офф мы показали равный хоккей. Нигде не уступали, нигде не прогибались, поэтому за сезон можно ставить большой плюс, как клубу, тренерскому штабу, так и команде», — цитирует Паутова Metaratings.ru.
Напомним, «Ак Барс» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с омским «Авангардом». Серия начнётся 1 апреля матчем в Казани.
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