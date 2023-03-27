Дементьев: Кошечкин являлся ориентиром для молодых, в том числе, кто сейчас играет в НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил решение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина завершить карьеру.

«Василий провёл долгую и уверенную карьеру на высоком уровне. Мы видели, как он помогал сборной России добиваться результатов на международных соревнованиях. Крупный, гибкий, мастеровитый, самобытный вратарь. Кошечкин долгое время являлся ориентиром для молодых хоккеистов, в том числе тех, кто сейчас играет в НХЛ. Момент завершения карьеры наступает, и все испытывают сожаление из-за случившегося. Василий принял такое решение. Заниматься профессиональным спортом – это тяжело. Как говорится, время настало. Хочу пожелать ему найти себя в новой стезе и всего самого доброго.

Кошечкина можно считать лучшим вратарём за всю историю КХЛ? Лично я всегда осторожно отношусь к званиям лучшего вратаря за историю той или иной лиги. Безусловно, Василий является выдающимся голкипером, который находится в топе», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

40-летний вратарь становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.