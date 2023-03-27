Ротенберг: Кошечкина не было в списках до Олимпиады. Повлияла игра в финале КГ — 2017

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что изначально Василий Кошечкин мог пропустить Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
«На Олимпиаде был очень тяжёлый выбор по вратарям. Понятно, что у нас в обойме были [Илья] Сорокин и [Игорь] Шестёркин, но в то время они были молодыми — это сейчас они являются одними из лучших вратарей в мире. Но тогда в силу давления было очень много сложностей, в том числе с точки зрения поездки в Южную Корею. Давление на игроков было просто колоссальным — это было самое большое давление, которое мы испытали за всю жизнь.
Конечно, всё это давление ложилось и на вратаря, поэтому правильное решение [по выбору голкипера] было принято всем штабом. Хотя могу сказать честно, он даже в списках у нас не был до Олимпиады. Думаю, именно финал Кубка Гагарина 2017 года повлиял на выбор, поскольку тогда Кошечкин сыграл феноменально», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, сегодня, 27 марта, в день своего 40-летия Кошечкин объявил о завершении игровой карьеры. Голкипер становился победителем Олимпиады 2018 года и чемпионата мира 2009 года, а также является двукратным обладателем Кубка Гагарина — в 2014 и 2016 году.
- 27 марта 2023
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