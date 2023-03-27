Бедард стал лучшим бомбардиром WHL. 17-летний форвард набрал 143 очка в 57 матчах

Нападающий «Реджайны» Коннор Бедард стал лучшим бомбардиром регулярки WHL.
17-летний форвард набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярки WHL. Второе место по набранным очкам занял форвард «Принс-Джордж Кугарс» Чейз Уиткрофт – у него 107 (47+60) баллов.
Бедард также стал лучшим снайпером и ассистентом регулярки WHL. Вторым по числу заброшенных шайб стал Кай Учач из «Ред Дир» (50 голов), а второе место в списке ассистентов занял Райли Хейдт из «Принс-Джордж Кугарс» – у него 71 передача.
Напомним, что канадец Коннор Бедард считается безоговорочным фаворитом драфта НХЛ — 2023. Российский нападающий Матвей Мичков судя по различным рейтингам должен попасть в топ-5.
61-й драфт НХЛ пройдёт с 28 по 29 июня 2023 года в Нэшвилле, штат Теннесси, США на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
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