The Athletic прокомментировал информацию о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона»

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир высказался об информации о возможном обмене российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«В субботу вечером из России поступило сообщение о том, что Кузнецов запросил сделку. Поговорим о времени; краткий пост начал распространяться всего за несколько часов до главного матча «Вашингтона» в сезоне.

Я освещаю жизнь вокруг этой команды с дебютного года Овечкина и, таким образом, имею некоторый опыт в этих делах. Некоторые из таких отчётов оказываются точными, некоторые — нет, а некоторые находятся посередине.

Что насчёт Кузнецова? Не уверен — пока что, во всяком случае.

У «Кэпс» был запланированный выходной в воскресенье, в команде хранили молчание по этому поводу. Но вы можете быть уверены, что Кузнецова спросят об этом во время его следующего выступления в СМИ, которое должно состояться после тренировки в понедельник.

Что бы он ни сказал, это будет не первый раз, когда он столкнётся с вопросами о разногласиях между ним и командой. В мае 2021 года Пьер Лебрюн из The Athletic сообщил, что команда выслушает предложения об обмене Кузнецова в межсезонье. Конечно, из этого ничего не вышло, и он наслаждался кампанией-2021/2022, в которой набрал 78 очков.

Что ж, похоже, что мы снова находимся в переломном моменте или около него.

В 73 матчах этого сезона у Кузнецова 12 голов (седьмое место в команде) и 53 очка (третье). Его показатель полезности "-19" — худший в команде.

Ещё слишком рано, чтобы понять, куда всё пойдёт дальше. Но мы можем предположить следующее: если Маклеллан (Брайан Маклеллан, генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») действительно открыт для занимательных предложений, проблемы, с которыми он столкнётся этим летом, будут ему знакомы. Другими словами, получить справедливую цена за игрока с кэпхитом $ 7,8 млн, которому в мае исполняется 31 год и который провёл сомнительный год, непросто, а Кузнецов, вооружённый списком из 10 команд, в которые его не могут обменять, имеет право голоса относительно вопросов своего будущего", — приводит слова Эль-Башира The Athletic.