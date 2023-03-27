Шоу на последнем матче «Трактора» номинировано на премию Sport Business Awards

«Студия визуальных решений» претендует на награду SBA в номинации «Технология года». На финальной встрече регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 студия применила сразу семь технологий в рамках одного трёхминутного предматчевого шоу для хоккейного «Трактора»: 3D-мэппинг, лазерную проекцию на лёд, лазерное лучевое шоу, управляемые LED-браслеты, светодиодную подсветку лестничных пролётов и хоккейной коробки, световые эффекты с диско-шарами, а также кинетические шары в двух вариантах применения: в классическом (перемещение по вертикали и подсветка) и нестандартном (точечная лазерная подсветка).
Концепция, сюжет и контент для шоу были разработаны студией самостоятельно. В мероприятии задействовали 12 проекторов Epson 15000 Lumen, шесть лазерных установок мощностью 35 000 Вт, шесть лазерных установок мощностью 20 000 Вт, два диско-шара, 14 лестничных пролётов, 5000 LED-браслетов, 120 кинетических шаров.
19 апреля пройдёт церемония вручения наград Sport Business Awards. Менеджеры, предприниматели, компании, проектные бюро, арены, стартапы и целые регионы в шестой раз борются за престижную премию. В этом году число номинаций увеличили до 28. В жюри — десятки экспертов и практиков индустрии.
Шорт-лист премии будет объявлен в начале апреля. Подать заявку можно на сайте.
- 27 марта 2023
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