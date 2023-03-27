Федерация хоккея Словакии решила не вызывать в сборную игроков, выступающих в России

Словацкая федерация хоккея с шайбой приняла окончательное решение относительно участия игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сборной и их участия в чемпионатах мира.
«В последние недели у нас были длительные беседы с игроками из КХЛ. Они всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. Они достаточно результативны, чтобы иметь возможность бороться за место в команде на чемпионате мира.
В ходе разговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и стопроцентной концентрации нашей сборной на ЧМ будет лучше, если мы исключим игроков из КХЛ из состава на чемпионат мира в этом сезоне», — приводит слова ассистента главного тренера сборной Словакии и скаута Петера Фрюгауфа Sport.sk со ссылкой на Hockeyslovakia.sk.
Таким образом, Словакия пополнила ряды таких стран, как Чехия, Финляндия, Швеция, Латвия и Франция, которые не будут звать в свои команды хоккеистов, играющих в России.
В этом сезоне в КХЛ выступали вратари Адам Гуска и Патрик Рыбар, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо. Голкипер Юлиус Гудачек тоже играл в КХЛ, но уже завершил карьеру в сборной. У Михала Криштофа и Патрика Рыбара также есть контракты с КХЛ на следующий сезон.
- 27 марта 2023
-
17:31
-
17:16
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:22
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:17
-
14:09
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
-
09:47
-
09:42
-
09:22
-
09:10