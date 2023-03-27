«Чёрт возьми! Слишком смело». The Athletic — о прогнозе, что Тарасенко останется в «Блюз»

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд прокомментировал свой смелый прогноз в начале сезона-2022/2023 о том, что «Сент-Луис Блюз» переподпишет контракт с российским нападающим Владимиром Тарасенко.
«Чёрт возьми! Когда я получил задание оценить свой смелый прогноз, то не мог вспомнить, в чём он заключался. Когда увидел, что предсказал, что Тарасенко переподпишет контракт, я вздрогнул. Что ж, это было смелое предсказание — но, возможно, слишком смелое. Тарасенко, конечно же, перешёл в «Рейнджерс» в результате обмена, что пока кажется выгодным для «блюзменов». Они получили выбор в первом раунде и Сэмми Бле, который забил семь голов и набрал 11 очков в 20 матчах, а также переподписал контракт на $ 1 млн в следующем году», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.
- 27 марта 2023
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