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«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на шестую встречу. В матче сыграют Чехович и Коршков

«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на шестую встречу. В матче сыграют Чехович и Коршков
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«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на шестую встречу полуфинальной серии Западной конференции. Матч состоится в Ярославле и стартует в 19:30 мск.

В состав «Локомотива» вернулись нападающие Иван Чехович и Егор Коршков. Оба пропустили пятый матч серии.

Состав «Локомотива»:

Исаев (Бочаров).
Марченко — Рафиков, Каюмов — Шалунов — Берёзкин;
Черепанов — Сергеев, Чехович — Красковский — Полунин;
Мисюль — Елесин, Никулин — Иванов — Алексеев;
Кожевников, Коршков — Андронов — Аверин; Волков.

Состав ЦСКА:

Рейдеборн (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Брюквин — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.

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