«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на шестую встречу. В матче сыграют Чехович и Коршков
Поделиться
«Локомотив» и ЦСКА объявили составы на шестую встречу полуфинальной серии Западной конференции. Матч состоится в Ярославле и стартует в 19:30 мск.
В состав «Локомотива» вернулись нападающие Иван Чехович и Егор Коршков. Оба пропустили пятый матч серии.
Состав «Локомотива»:
Исаев (Бочаров).
Марченко — Рафиков, Каюмов — Шалунов — Берёзкин;
Черепанов — Сергеев, Чехович — Красковский — Полунин;
Мисюль — Елесин, Никулин — Иванов — Алексеев;
Кожевников, Коршков — Андронов — Аверин; Волков.
Состав ЦСКА:
Рейдеборн (Шарыченков).
Классон — Нестеров, Окулов — Каменев — Плотников;
Дыбленко — Диц, Мамин — Соркин — Григоренко;
Провольнев — Сергеев, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Брюквин — Макаров, Полтапов — Мингачёв — Абрамов.
Комментарии
- 27 марта 2023
-
19:17
-
18:46
-
18:28
-
18:05
-
17:31
-
17:16
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:22
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:17
-
14:09
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00
-
11:57
-
11:31
-
11:09
-
11:00
-
10:39
-
10:22
-
10:01
Партнерский контент