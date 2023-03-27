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Кирилл Капризов прокомментировал свою травму и рассказал о процессе восстановления

Кирилл Капризов прокомментировал свою травму и рассказал о процессе восстановления
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою травму. Из-за неё форвард выбыл на три-четыре недели.

«Как себя чувствую, как процесс восстановления? Да ничего, потихоньку. Нормально, в принципе. Вроде как по плану всё идёт. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Только от меня зависит, когда выйду. Поживём — увидим, так что точно не могу сказать. Просто неприятное место, невозможно так сразу назвать точные сроки. Может, пораньше, может, неделей позже. В команде не форсируют? Скорее да, чем нет. Смысл рисковать, чтобы потом выйти и опять на дольше ещё вылететь? Смысла в этом нет. Лучше до конца выздороветь, несколько матчей в конце сезона сыграть и подойти к плей-офф в лучшей форме, чем выйти раньше и опять вылететь.

Могу поподробнее рассказать, что за травма нижней части тела? Здесь так не говорят, так что лучше не уточнять, наверное. Они здесь всегда говорят «травма нижней части тела». Ничего суперсерьёзного? Да нет, в принципе, нормально, бывает так. Неприятно просто, но прям суперсерьёзного ничего нет. Ничего, нормально. Заживёт, как на собаке, как говорится», — сказал Капризов в эфире YouTube-канала «Лига ставок».

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