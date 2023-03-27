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Журналист из США прокомментировал свист болельщиков «Питтсбурга» в адрес Овечкина

Журналист из США прокомментировал свист болельщиков «Питтсбурга» в адрес Овечкина
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Североамериканский журналист Роб Росси на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об освистывании в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4).

«Учитывая соперничество между клубами, я подозреваю, что освистать Овечкина (вежливо) — это скорее знак уважения от болельщиков «Пингвинз», что они сделали. Ему было весело», — говорится в сообщении.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.

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