Журналист из США прокомментировал свист болельщиков «Питтсбурга» в адрес Овечкина
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Североамериканский журналист Роб Росси на своей странице в «Твиттере» поделился мнением об освистывании в адрес российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (3:4).
«Учитывая соперничество между клубами, я подозреваю, что освистать Овечкина (вежливо) — это скорее знак уважения от болельщиков «Пингвинз», что они сделали. Ему было весело», — говорится в сообщении.
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 4:3.
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