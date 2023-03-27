Сергей Фёдоров ответил на вопрос, будет ли ЦСКА легче психологически в шестом матче серии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями перед шестым матчем серии полуфинала Запада с «Локомотивом» (3-2).
«В общем-то, всегда надо активно действовать, хоккей такой вид спорта. Цель — забить гол и не пропустить. По прошлому матчу было сказано, что, возможно, не так активно, агрессивно сыграли, когда шли в давление, и с шайбой в зоне соперника.
Прошлый матч — это прошлый матч. Сегодня посмотрим, в каком ключе будет играть «Локомотив». В принципе, они сыграли немного осторожно в начале первого периода, а потом всё встало на свои места. Игра была захватывающей, хоть счёт долго был 0:0.
Сопернику есть что терять, поэтому нам легче психологически? В какой-то мере да. Но плей-офф тем и отличается: каждый матч имеет новое значение и новое начало. Поэтому посмотрим. Мы будем стремиться к своей игре. Я уверен, «Локомотив» тоже будет стараться играть в своём ключе. Поэтому посмотрим. Будет интересно», — приводит слова Фёдорова официальный телеграм-канал ЦСКА.
- 27 марта 2023
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