Российский защитник «Баффало» Любушкин отказался надевать ЛГБТ-джерси перед матчем НХЛ

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин отказался участвовать в ЛГБТ-акции перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Пол Хэмилтон на своей странице в «Твиттере».
Команда собирается надеть радужные джерси на предыгровую разминку. Любушкин пропустит мероприятие, но примет участие в самом матче.
Напомним, ранее от участия в акции отказались «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс» в полном составе, а также отдельные игроки — Иван Проворов, Джеймс Раймер, братья Стаал.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский защитник принял участие в 58 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 14 очков.
- 27 марта 2023
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