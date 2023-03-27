Кузнецов — о шайбе Малкина: перед матчем он просил один гол. Его мечта сбылась…

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о голе соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в очном матче (3:4). Хоккеист «пингвинов» забил в концовке встречи и принёс победу своей команде.
«Проигрыш от «пингвинов» после гола Малкина за 1:20 до конца, наверное, самое важное поражение года, и от этого до сих пор больно.
Это всё ещё сидит в моей голове. Если кто-то ещё забьёт, я буду в порядке, но, когда забивает Джино, это как-то… Мы поужинали накануне, и он просил один гол, так что, думаю, нужно быть осторожными относительно того, что вы просите. Его мечта сбылась…
В то же время это, вероятно, самый важный гол, который я когда-либо пропускал, и самый важный гол, который мне нужно принять», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
- 27 марта 2023
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