Кузнецов — о шайбе Малкина: перед матчем он просил один гол. Его мечта сбылась…

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о голе соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в очном матче (3:4). Хоккеист «пингвинов» забил в концовке встречи и принёс победу своей команде.

«Проигрыш от «пингвинов» после гола Малкина за 1:20 до конца, наверное, самое важное поражение года, и от этого до сих пор больно.

Это всё ещё сидит в моей голове. Если кто-то ещё забьёт, я буду в порядке, но, когда забивает Джино, это как-то… Мы поужинали накануне, и он просил один гол, так что, думаю, нужно быть осторожными относительно того, что вы просите. Его мечта сбылась…

В то же время это, вероятно, самый важный гол, который я когда-либо пропускал, и самый важный гол, который мне нужно принять», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».