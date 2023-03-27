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Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона» в регулярном чемпионате

Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона» в регулярном чемпионате
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о борьбе за выход в плей-офф. За девять матчей до конца регулярного чемпионата «столичные» занимают 11-е место на Востоке и отстают от восьмой позиции на шесть очков.

«Мы будем бороться, пока не останется никаких шансов. Я знаю, что в этой команде всегда поддерживают друг друга и играют друг за друга, но вы знаете, что мы в трудном положении. В то же время если есть один шанс, мы будем бороться за него», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 73 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 41 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 53 очка.

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