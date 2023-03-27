Кузнецов поделился мыслями о тяжёлой ситуации «Вашингтона» в регулярном чемпионате

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о борьбе за выход в плей-офф. За девять матчей до конца регулярного чемпионата «столичные» занимают 11-е место на Востоке и отстают от восьмой позиции на шесть очков.
«Мы будем бороться, пока не останется никаких шансов. Я знаю, что в этой команде всегда поддерживают друг друга и играют друг за друга, но вы знаете, что мы в трудном положении. В то же время если есть один шанс, мы будем бороться за него», — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 73 встречах, в которых забросил 12 шайб и отдал 41 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 53 очка.
- 27 марта 2023
-
21:16
-
21:05
-
20:52
-
20:38
-
20:23
-
19:59
-
19:37
-
19:17
-
18:46
-
18:28
-
18:05
-
17:31
-
17:16
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:22
-
15:30
-
15:04
-
14:41
-
14:17
-
14:09
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:42
-
12:32
-
12:28
-
12:14
-
12:00