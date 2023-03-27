Судья помешал Нестерову догнать Полунина. Нападающий «Локомотива» забил гол

В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимает московский ЦСКА. К концу третьего периода счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте нападающий железнодорожников Александр Полунин перехватил шайбу на своей синей линии и по центру убежал в чужую зону. Капитан ЦСКА Никита Нестеров, уже уходя на смену, увидел забег соперника и поспешил вернуться в свою зону. На пути хоккеиста возник судья, помешавший Нестерову добраться до Полунина. Нападающий «Локомотива» просочился между двумя защитниками и кистевым броском отправил шайбу над плечом Адама Рейдеборна — 2:1.

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