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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — ЦСКА 2:1, шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ, 27 марта 2023 года

«Локомотив» переиграл ЦСКА в шестом матче и сравнял счёт в серии — 3-3
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аверин (Коршков) – 03:00 (5x5)   1:1 Мамин (Провольнев, Сергеев) – 08:08 (5x5)   2:1 Полунин – 44:06 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На четвёртой минуте Егор Аверин с передачи Егора Коршкова вывел железнодорожников вперёд. На девятой минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Владислав Провольнев и Артём Сергеев. На 45-й минуте Александр Полунин убежал «один на один» с Адамом Рейдеборном и поразил ворота шведского голкипера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт через два дня, 29 марта. Команды сыграют в Москве.

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