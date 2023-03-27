«Локомотив» переиграл ЦСКА в шестом матче и сравнял счёт в серии — 3-3

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
На четвёртой минуте Егор Аверин с передачи Егора Коршкова вывел железнодорожников вперёд. На девятой минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Владислав Провольнев и Артём Сергеев. На 45-й минуте Александр Полунин убежал «один на один» с Адамом Рейдеборном и поразил ворота шведского голкипера.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Решающий, седьмой матч пройдёт через два дня, 29 марта. Команды сыграют в Москве.
- 27 марта 2023
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