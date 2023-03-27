ЦСКА в два раза перебросал «Локомотив», но смог забить лишь один гол. У Исаева 33 сейва

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Армейцы в этом матче ровно в два раза перебросали железнодорожников. Подопечные Сергея Фёдорова нанесли 34 броска, в то время как команда Игоря Никитина бросила в створ лишь 17 раз. Шведский голкипер армейцев Адам Рейдеборн совершил 15 сейвов (88% сейвов). Российский страж ворот «Локомотива» Даниил Исаев спас свою команду 33 раза (97% спасений).

Отметим, что игроки ЦСКА 10 раз блокировали броски соперника. Хоккеисты железнодорожников 28 раз совершали блоки.