ЦСКА в два раза перебросал «Локомотив», но смог забить лишь один гол. У Исаева 33 сейва
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился шестой матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аверин (Коршков) – 03:00 (5x5) 1:1 Мамин (Провольнев, Сергеев) – 08:08 (5x5) 2:1 Полунин – 44:06 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Армейцы в этом матче ровно в два раза перебросали железнодорожников. Подопечные Сергея Фёдорова нанесли 34 броска, в то время как команда Игоря Никитина бросила в створ лишь 17 раз. Шведский голкипер армейцев Адам Рейдеборн совершил 15 сейвов (88% сейвов). Российский страж ворот «Локомотива» Даниил Исаев спас свою команду 33 раза (97% спасений).
Отметим, что игроки ЦСКА 10 раз блокировали броски соперника. Хоккеисты железнодорожников 28 раз совершали блоки.
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