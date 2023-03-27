С. Фёдоров рассказал о психологическом состоянии игроков ЦСКА после второго поражения

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в шестом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (1:2, 3-3).

«Неплохо играли, но пропустили ненужный гол в третьем периоде. Не разобралась, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Хорошие скорости, правильные вещи делали. Два раза ошиблись, два раза пропустили гол. Проиграли две встречи, близкие по счёту и накалу.

Мало забиваем в двух последних матчах? Пятак, выигранная борьба, единоборства, хладнокровность, где-то похитрее надо сыграть. Кто хочет, тот может. Полтапов в звене с Мингачёвым и Абрамовым? Мы сделали изменения, надеялись на быстроту решений. Парни сыграли хорошо в своё игровое время.

Психологическое состояние ребят? Мы 100% переживаем, особенно после матча. Ребята сейчас проходят определённую рутину, готовятся к следующему дню и матчу. Нужно определённое время, чтобы переварить матч и результат. Мы до 12 ночи попереживаем, а завтра новый день. У нас опытная команда. Выйдем, потренируемся и будем готовиться к седьмой встрече.

Что говорил Скотти Боумэн в таких ситуациях, как сейчас у нас? Не скажу, что помню что-то такое весомое. Одну фразу после прошлой встречи привёл, сейчас ничего не приходит на ум. Сыграли в шесть защитников? Всегда мы хотели это сделать, но не совсем всегда получалось. Сегодня отвечу банально: опыт, мастерство, определённый ритм. Решили в шесть пойти», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.