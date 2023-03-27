«Во втором периоде «Локомотиву» нужно было выжить». Никитин — о переходе на три звена

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в шестом матче серии плей-офф с ЦСКА (2:1, 3-3).
«Готовимся к следующей встрече. Давайте к вопросам.
Второй период завершали в три звена? Там ЦСКА доминировал в начале второго периода. Нужно было не думать о том, что будет дальше, а нужно было выжить. Считаю, что те три звена, которые остались, они стабилизировали игру. Поэтому здесь такой риск был оправдан. В третьем периоде, естественно, вернули четыре звена.
Просили ли внимательнее играть против Мамина? Там в команде достаточно ребят, с кем надо играть. Нет, здесь против нас опытный соперник, и мы не выделяем кого-то индивидуально, а прежде всего готовим свою игру, естественно, подстраиваясь под нюансы соперника. Против ведущих форвардов наши защитники и тот, кто работает на возврате, должны быть более сконцентрированы. Но это игра, и не всегда это получается.
Звено Андронова сегодня было первым? У них сегодня была задача, с которой они справились. Сдержали лидеров и забили свой гол. В плей-офф нет первого и четвёртого звена, есть команда, и выигрывает только команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 27 марта 2023
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