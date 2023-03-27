Никитин: волков бояться — в лес не ходить. Седьмой матч — это дар божий
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:1, 3-3). Железнодорожники благодаря успеху смогли сравнять счёт в противостоянии. Судьба серии решится в седьмом матче, который состоится 29 марта в Москве.
«Готовы ли ментально и физически играть весь седьмой матч, как сегодня третий период? Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Для чего нужно было выигрывать сегодня, если перестраховываться в седьмом матче? Естественно, что это потребует максимальных затрат, но, с другой стороны, к этому нужно относиться как к тому, что седьмой матч — это дар божий. Мотивация должна быть на уровне», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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