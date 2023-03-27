Капитан «Баффало» отреагировал на решение Любушкина отказаться от участия в ЛГБТ-акции

Капитан и нападающий «Баффало Сэйбрз» Кайл Окпосо поделился мнением о решении российского защитника «клинков» Ильи Любушкина не принимать участия в ЛГБТ-акции. Хоккеист отказался от ношения радужного джерси на предыгровой раскатке, игрок пропустит мероприятие. Тем не менее Любушкин примет участие во встрече регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс».

«Как американец, как североамериканец я не думаю, что способен понять психологические решения, через принятие которых он проходит, и психологические нагрузки, которые он испытывает. Я не думаю, что справедливо судить о нём по принципу «глаз за глаз». Мы поддерживаем Буша (прозвище Ильи Любушкина. — Прим. «Чемпионата»), мы хотим убедиться, что ему комфортно, и мы уважаем его решения. Я думаю, что осуждать его, не пытаясь понять весь масштаб его решения, было бы неразумно. Мы поддерживаем его», — приводит слова Окпосо The Athletic.

Напомним, матч между «Баффало» и «Монреалем» пройдёт в ночь с 27 на 28 марта и начнётся в 2:00 мск.

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