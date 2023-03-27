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Результаты матчей плей-офф КХЛ 27 марта, турнирная сетка

Результаты матчей плей-офф КХЛ 27 марта, турнирная сетка
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27 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

Турнирная сетка розыгрыша Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл шестой матч серии между местным «Локомотивом» и ЦСКА. Армейцам хватало одной победы, чтобы пройти в финал Западной конференции. Счёт, однако, уже на четвёртой минуте открыли хозяева. Гол забил Егор Аверин. На девятой минуте Максим Мамин сравнял счёт, однако в третьем периоде Александр Полунин принёс победу железнодорожникам. Благодаря этой победе «Локомотив» сравнял счёт в серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
27 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Аверин (Коршков) – 03:00 (5x5)   1:1 Мамин (Провольнев, Сергеев) – 08:08 (5x5)   2:1 Полунин – 44:06 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Западной конференции известен только один финалист, которым стал ЦСКА. Серия с участием армейцев начнётся 2 апреля. В финале Востока встретятся «Ак Барс» и «Авангард».

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