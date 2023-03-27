Результаты матчей плей-офф КХЛ 27 марта, турнирная сетка

27 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

В Ярославле прошёл шестой матч серии между местным «Локомотивом» и ЦСКА. Армейцам хватало одной победы, чтобы пройти в финал Западной конференции. Счёт, однако, уже на четвёртой минуте открыли хозяева. Гол забил Егор Аверин. На девятой минуте Максим Мамин сравнял счёт, однако в третьем периоде Александр Полунин принёс победу железнодорожникам. Благодаря этой победе «Локомотив» сравнял счёт в серии.

В Западной конференции известен только один финалист, которым стал ЦСКА. Серия с участием армейцев начнётся 2 апреля. В финале Востока встретятся «Ак Барс» и «Авангард».