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30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»

30 сейвов Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» взять верх над «Нью-Джерси»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

Уже на восьмой минуте игры счёт голам открыл Пьер Энгвалль. Больше голов в первом периоде забито не было. На 27-й минуте ответил голом Эрик Хаула. А на 35-й забил за хозяев Кайл Палмьери.

На 56-й минуте Палмьери оформил дубль. А спустя ещё три минуты за хозяев отличился и Бо Хорват. Зак Паризе установил итоговый счёт на табло за секунду до сирены.

Ворота хозяев защищал российский голкипер. Илья Сорокин совершил 30 сейвов в этом матче.

«Айлендерс» одержал победу впервые за последние три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Энгвалль (Палмьери, Мейфилд) – 07:37 (5x5)   1:1 Хаула – 26:15 (4x5)   2:1 Палмьери (Нельсон) – 34:21 (5x5)   3:1 Палмьери – 55:25 (5x5)   4:1 Хорват (Сизикас, Ли) – 58:58 (en)   5:1 Паризе (Пажо) – 59:59 (en)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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