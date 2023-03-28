Два очка Драйзайтля и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» переиграть «Аризону»
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Маччелли (Макбэйн, Круз) – 03:50 (5x5) 1:1 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 04:40 (5x4) 2:1 Хэйтон (Круз, Шмальц) – 12:59 (5x4) 2:2 Бушар (Фёгеле, Бьюгстад) – 13:34 (5x5) 2:3 Нурс (Ямамото) – 18:10 (4x5) 2:4 Драйзайтль – 34:32 (5x5) 3:4 Маччелли (Круз, Макбэйн) – 43:52 (5x5) 4:4 Хэйтон (Келлер, Шмальц) – 44:50 (5x5) 4:5 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 52:05 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В составе «нефтяников» шайбы забросили Зак Хайман, Эван Бушар, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Капитан команды Коннор Макдэвид набрал одно очко за результативную передачу. Леон Драйзайтль в сумме записал на свой счёт два (1+1) балла.
За «Аризону» голы забили Матиас Маччелли и Барретт Хэйтон, оформившие по дублю.
Таким образом, «Койотс» потерпели пятое поражение подряд. «Эдмонтон» одержал шестую победу в последних семи матчах.
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