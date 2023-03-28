Два очка Драйзайтля и передача Макдэвида помогли «Эдмонтону» переиграть «Аризону»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).

В составе «нефтяников» шайбы забросили Зак Хайман, Эван Бушар, Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Капитан команды Коннор Макдэвид набрал одно очко за результативную передачу. Леон Драйзайтль в сумме записал на свой счёт два (1+1) балла.

За «Аризону» голы забили Матиас Маччелли и Барретт Хэйтон, оформившие по дублю.

Таким образом, «Койотс» потерпели пятое поражение подряд. «Эдмонтон» одержал шестую победу в последних семи матчах.