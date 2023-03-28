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Петтерсон стал вторым игроком в истории «Ванкувера» после Буре с 93+ очками до 25 лет

Петтерсон стал вторым игроком в истории «Ванкувера» после Буре с 93+ очками до 25 лет
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Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Благодаря этому 24-летний форвард набрал 92-е и 93-е очки в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2023, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Мёрфи (Дикинсон, Катчук) – 16:01 (4x5)   1:1 Ди Джузеппе (Миллер, Хьюз) – 39:43 (5x5)   1:2 Петтерссон (Бир, Кузьменко) – 52:06 (5x5)   1:3 Петтерссон (Кузьменко, Бёзер) – 53:09 (5x4)   2:3 Райхель (Атанасиу, Джонс) – 58:18 (6x5)   2:4 Бёзер (Бир) – 58:57 (en)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Петтерсон вышел на третье место в истории «Ванкувера» по количеству баллов, набранных за один регулярный чемпионат игроком в возрасте не старше 24 лет. Нападающий стал вторым в истории клуба, уступая лишь Павлу Буре. Российский форвард показал два результата, ставших лучшими для «Ванкувера». В сезоне-1992/1993 Буре набрал 110 очков, а годом позже — 107.

Вчера, 27 марта, на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:2.

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