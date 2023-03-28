Петтерсон стал вторым игроком в истории «Ванкувера» после Буре с 93+ очками до 25 лет

Шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Благодаря этому 24-летний форвард набрал 92-е и 93-е очки в нынешнем сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Петтерсон вышел на третье место в истории «Ванкувера» по количеству баллов, набранных за один регулярный чемпионат игроком в возрасте не старше 24 лет. Нападающий стал вторым в истории клуба, уступая лишь Павлу Буре. Российский форвард показал два результата, ставших лучшими для «Ванкувера». В сезоне-1992/1993 Буре набрал 110 очков, а годом позже — 107.
Вчера, 27 марта, на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:2.
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