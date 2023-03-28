Разин: я уверен в своих силах! Чтобы сразу ответить критикам — я сам был звёздным игроком

Бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мыслями об уходе из череповецкого клуба. Кроме того, наставник рассказал, верит ли в свои силы. Разин ответил критикам на сомнения в том, что он готов возглавить топ-клуб.

«Во-первых, я уверен в своих силах! А во-вторых, чтобы сразу ответить всем критикам, — я сам был звёздным игроком! У меня есть два «Золотых шлема», «Золотая клюшка»! Не так много хоккеистов в КХЛ, которые переплюнули меня. И при этом я как-то уживался с тренерами и знаю, как ведут себя игроки по отношению к тренеру. Прекрасно понимаю психологию хоккеистов, достигших своего пика, или уставших от того, что он никак не могут выиграть кубок, или тех, кто прошёл пик и чья карьера тихонько катится вниз. И, зная всё это, могу раскрыть сильные стороны каждого. Что же касается мотивационных речей, которые часто звучали от меня в Череповце, то, наверное, в топ-клубах они в таком количестве не нужны. Потому что там хорошая финансовая мотивация, премиальные, к тому же есть реальная возможность выиграть кубок», — приводит слова Разина BetOn Mobile.ru.

Напомним, «Северсталь» вылетела в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. Череповчане проиграли серию ЦСКА в семи матчах — 3-4. Подопечные Разина выигрывали в ходе решающей встречи со счётом 2:0, однако всё равно проиграли.