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Лишь один игрок, помимо Макдэвида, набрал 60+ очков в календарном году

Лидер «Колорадо Эвеланш» нападающий Натан Маккиннон забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, форвард стал вторым игроком в нынешнем календарном году с 60+ очками. За три месяца Маккиннон набрал 61 результативный балл. Единственный хоккеист, набравший больше, — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Канадский нападающий забил 28 голов и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:1.