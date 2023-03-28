Анатолий Харчук покинет пост генерального директора московского «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», в московском «Динамо» в ближайшее время произойдёт смена генерального директора. Занимавший эту должность Анатолий Харчук покидает свой пост. Исполняющим обязанности генерального директора снова будет Владимир Газизов, уже неоднократно занимавший именно такую должность. На этом посту Газизов пробудет до тех пор, пока в «Динамо» не будет назначен новый генеральный директор.

Напомним, московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии первого раунда. Бело-голубые попали в плей-офф на «Торпедо» и проиграли нижегородцам серию в шести матчах со счётом 2-4. Три заключительные встречи серии ушли в овертайм, в каждом из которых динамовцы уступили подопечным Игоря Ларионова.