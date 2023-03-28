Тренер «Чикаго» отреагировал на решение отказаться от участия в ЛГБТ-акции из-за закона РФ

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Люк Ричардсон прокомментировал решение клуба отказаться от участия в ЛГБТ-акции перед матчем с «Ванкувер Кэнакс». Хоккеисты «чёрных ястребов» должны были надеть форму с соответствующей символикой на разминку перед встречей с «косатками» 27 марта. Причиной назывался закон Российской Федерации.

«Отказ? Это именно то, с чем нам приходится иметь дело. Я не думаю, что мы можем контролировать мировые проблемы, так что это вне нашего контроля. Мы как организация просто принимаем решения, лучшие из возможных и для комфорта всех.

Я не разговаривал с россиянами об этом. Не думаю, что дело дошло даже до этого. Мне кажется, что организация приняла решение до того, как что-то дошло до этих ребят», — приводит слова Ричардсона The Athletic.

Материалы по теме В НХЛ прокомментировали информацию о возможной угрозе для россиян за участие в ЛГБТ-акциях