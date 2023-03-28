В США подсчитали, сколько голов Овечкин забьёт до конца регулярного чемпионата

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» подсчитала, сколько голов забьёт 37-летний капитан команды Александр Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате, если сохранит текущий темп.
По подсчётам, российский нападающий должен завершить регулярку с 46 шайбами. До конца чемпионата «Вашингтону» осталось провести всего восемь матчей. Овечкин уже забил 42 гола в 68 матчах. Кроме того, российский нападающий пропустил шесть встреч — из-за отъезда в Россию, повреждений и потребности в отдыхе.
В текущем регулярном чемпионате 37-летний нападающий принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 42 шайбы и отдал 30 результативных передач, суммарно набрав 72 очка.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт в ночь с 29 на 30 марта дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Старт встречи запланирован на 2:30 мск.
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