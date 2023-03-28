Президент «Амура»: губернатор поставил задачу — наладить работу и прийти к Кубку Гагарина

Новый президент «Амура» Александр Никитин, назначенный на эту должность 23 марта, рассказал о поставленной задаче клубу от губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

«При моём назначении на пост президента ХК «Амур» губернатор Михаил Владимирович Дегтярёв поставил задачу – проанализировать итоги прошедшего спортивного сезона и наладить работу в клубе так, чтобы прийти к завоеванию Кубка Гагарина.

Всё это обсудили в ходе моей первой встречи с клубом. Уже сейчас ведём подготовку к новому сезону. Конечно, в клубе будут изменения. Они коснутся и трансферной политики, и других направлений. Будем держать болельщиков в курсе этих новостей.

А пока хочу сказать спасибо болельщикам за мощную поддержку, которую наша команда получила в этом сезоне. «Амур» провёл 34 домашних матча и собрал на трибунах более 170 тысяч зрителей. Мы вошли топ-десять клубов КХЛ по проценту заполняемости трибун. С такими болельщиками – только вперёд! Только к победам!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.

«Амур» в регулярке занял 10-е место, набрав 69 очков после 68 матчей.