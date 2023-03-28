«Рейнджерс» оригинально сообщили Панарину, что команда вышла в плей-офф

«Нью‑Йорк Рейнджерс» в своём «твиттере» опубликовал видео, где подшутил над российским нападающим Артемием Панариным.

После того как стало известно, что «синерубашечники» попали в плей-офф, клуб отправил MMS-сообщение 31-летнему россиянину. Напомним, ранее Панарин заявлял, что отказался от использования смартфонов и современных гаджетов, а для звонков использует обычный кнопочный телефон.

«Хлебушек (прозвище Панарина), проверь телефон, у тебя сообщение! Мы в плей‑офф», — сказано в твите клуба.

Напомним, после того как «Флорида Пантерз» проиграла в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:5), а «Баффало Сэйбрз» уступил «Монреаль Канадиенс» (3:4 Б), «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» официально вышли в плей-офф.