Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Вашингтона» Алексеев рассказал, как команда отреагировала на смерть отца Овечкина

Игрок «Вашингтона» Алексеев рассказал, как команда отреагировала на смерть отца Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал об атмосфере в стане «столичных» после того, как капитан команды Александр Овечкин улетел в Москву на похороны отца — Михаила Овечкина.

«В какой момент сезона всё пошло плохо, когда Овечкин улетел в Россию на похороны отца? Когда Саня уехал, было сложно. В раздевалке была тяжёлая атмосфера. Но, наверное, это нас ещё больше сплотило.

Когда Овечкин вернулся, быстро включился в игру или было видно, что ему очень тяжело после утраты отца? Когда он прилетел, то сразу был настроен на хоккей. В раздевалке все старались его поддержать и поддерживать позитивную обстановку», — приводит слова Алексеева Sport24.

Напомним, 15 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в социальной сети сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни на 72-м году.

Материалы по теме
Защитник «Вашингтона», который на 14 лет младше Овечкина, высказался об игре с Александром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023