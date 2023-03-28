Игрок «Вашингтона» Алексеев рассказал, как команда отреагировала на смерть отца Овечкина

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал об атмосфере в стане «столичных» после того, как капитан команды Александр Овечкин улетел в Москву на похороны отца — Михаила Овечкина.

«В какой момент сезона всё пошло плохо, когда Овечкин улетел в Россию на похороны отца? Когда Саня уехал, было сложно. В раздевалке была тяжёлая атмосфера. Но, наверное, это нас ещё больше сплотило.

Когда Овечкин вернулся, быстро включился в игру или было видно, что ему очень тяжело после утраты отца? Когда он прилетел, то сразу был настроен на хоккей. В раздевалке все старались его поддержать и поддерживать позитивную обстановку», — приводит слова Алексеева Sport24.

Напомним, 15 февраля российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в социальной сети сообщил о смерти отца. Михаил Овечкин ушёл из жизни на 72-м году.