Игроки «Эдмонтона» повторили клубное достижение 34-летней давности

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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс в матче с «Аризоной Койотс» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

29-летний форвард набрал 91-е (34+57) очко в текущей регулярке. У двух других нападающих «нефтяников» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля по 140 и 114 результативных очков соответственно. Таким образом, игроки «Эдмонтона» повторили клубное достижение сезона-1988/1989, когда 90+ очков набрали Марк Мессье, Яри Курри и Джимми Карсон, сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Аризона Койотс» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4 (3:2, 1:0, 1:2).