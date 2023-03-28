Генменеджер «Торпедо»: хотим большего и понимаем: сделан лишь шаг на пути к большой цели

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров подвёл итог сезона для нижегородцев и рассказал о планах на будущее.
«Хороший сезон, прорывной. Рады, что смогли выполнить намеченные цели: подарить зрелище болельщикам, вырасти как клуб и развить игроков. При этом не испытываем никакой эйфории от результата. Хотим большего и понимаем: сделан лишь шаг на пути к большой цели. Самое главное, у этой команды есть будущее», — цитирует Гафурова Metaratings.ru.
«Торпедо» закончило свой сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с питерским СКА со счётом 0-4. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб оказался сильнее московского «Динамо» в шести матчах. Руководство клуба сообщило о сохранении всего тренерского штаба «Торпедо» на следующий сезон.
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